В Пермском крае могут расширить область поиска женщины, которую унес поток

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля сообщал, что в момент затопления села Кын под потоки воды попала женщина, которую ищут. В пресс-службе ГУМЧС по региону РИА Новости уточняли, что она пропала 10 июля, идут ее поиски. Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.