МТС избавила красноярцев от 21 миллиона мошеннических звонков

Общее число спам-вызовов в регионе снизилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом, однако активность мошенников сохраняется. Чаще всего злоумышленники обращались от имени банков, финансовых и коллекторских организаций, а также государственный, пенсионный и социальный служб, предлагая спасти деньги от мошенников или обновить данные. Больше всего спамеры звонят мужчинам старше 65 лет с доходом не более 30 тысяч рублей, реже всего — молодым женщинам от 18 до 24 лет.