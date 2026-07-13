МТС избавила красноярцев от 21 миллиона мошеннических звонков

За первые шесть месяцев 2026 года МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 21 миллиона спам-звонков, адресованных жителям Красноярского края.
Общая длительность вызовов составила более 5 миллионов минут — это более 10 лет сэкономленного времени. Цифровому помощнику в среднем хватало 14 секунд, чтобы распознать афериста и прекратить диалог.
Общее число спам-вызовов в регионе снизилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом, однако активность мошенников сохраняется. Чаще всего злоумышленники обращались от имени банков, финансовых и коллекторских организаций, а также государственный, пенсионный и социальный служб, предлагая спасти деньги от мошенников или обновить данные. Больше всего спамеры звонят мужчинам старше 65 лет с доходом не более 30 тысяч рублей, реже всего — молодым женщинам от 18 до 24 лет.
«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. Важно оставаться внимательными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Не раскрывайте персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам», — подчеркнул директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Он добавил, что компания развивает ИИ-системы, которые помогают распознавать и блокировать нежелательные звонки, а также предупреждать пользователя об опасности прямо во время разговора.
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