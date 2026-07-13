В Сочи представили обновленный пакет преференций для туристов

«В обновленном пакете преференций — 75 объектов сферы гостеприимства курорта. Это и санатории, и отели, и пляжи. Большой спектр предложений для наших гостей предлагает горный кластер: туристы могут выбрать привлекательные акции и для проживания с выгодой, и для активного отдыха — для этого созданы специальные комбо-туры, включающие экскурсии на канатных дорогах, посещение горных аттракционов и зоопарков, осмотр природных достопримечательностей. Активно реализуется программа кешбэка при полной оплате бронирования на сайте отеля. Мы готовы обеспечить нашим гостям разнообразный и качественный отдых в любом ценовом сегменте, предоставляя комплиментарные условия для действительно запоминающегося отпуска», — сказал он.