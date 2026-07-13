В Сочи представили обновленный пакет преференций для туристов

Администрация Сочи вместе с предприятиями сферы гостеприимства представила обновленную концепцию «Выбирай Сочи — 2026», направленную на поддержку и развитие туризма в летний сезон, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В пакет преференций вошли 75 объектов сферы гостеприимства, сообщил замглавы кубанского города-курорта Сергей Сомко.
«В обновленном пакете преференций — 75 объектов сферы гостеприимства курорта. Это и санатории, и отели, и пляжи. Большой спектр предложений для наших гостей предлагает горный кластер: туристы могут выбрать привлекательные акции и для проживания с выгодой, и для активного отдыха — для этого созданы специальные комбо-туры, включающие экскурсии на канатных дорогах, посещение горных аттракционов и зоопарков, осмотр природных достопримечательностей. Активно реализуется программа кешбэка при полной оплате бронирования на сайте отеля. Мы готовы обеспечить нашим гостям разнообразный и качественный отдых в любом ценовом сегменте, предоставляя комплиментарные условия для действительно запоминающегося отпуска», — сказал он.
В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подчеркнули, что программа преференций для туристов в Сочи регулярно обновляется. Очередной перечень специальных предложений призван создать условия для семейного отдыха в городе в высокий и бархатный сезоны. Узнать больше о концепции «Выбирай Сочи — 2026» можно по ссылке. Преференции ориентированы на семьи с детьми, молодоженов, именинников, людей пенсионного возраста, жителей ЮФО и СКФО.
Специальные заставки с фотографиями сочинских достопримечательностей размещены также на уличных медиаэкранах во всех районах Сочи. На конструкциях также отображаются QR-коды. Отсканировав их, можно ознакомиться с перечнем преференций.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.