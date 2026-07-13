С начала года из Красноярского края экспортировали более 260 тысяч тонн сельхозпродукции

Красноярская аграрная продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как на внутреннем рынке России, так и в других странах. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты лабораторий Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали свыше 260 тысяч тонн товаров для дальнейшего вывоза за границу — это в 2,6 раза превышает объемы аналогичного периода предыдущего года. Проведенные анализы доказывают полное соответствие продукции из Красноярского края стандартам зарубежных покупателей. Лидирующие позиции среди отправляемых на экспорт культур занимают пшеница (39,2 тысячи тонн), овес (33 тысячи тонн) и рапсовое масло (32,6 тыс. тонн). Помимо этого, Красноярский край поставлял на внешние рынки ячмень, горох, лен, гречиху, жмых, муку, крупы, отруби, картофель, а также побеги папоротника. Главным покупателем товаров из Красноярского края выступает Китай. В течение этого времени для отправки в КНР было проверено 189,1 тысячи тонн продукции, включая пшеницу, рапсовую муку и масло, ячмень, овес, горох, лен и гречиху. На второй позиции по объемам закупок находится Монголия, куда отгрузили 52,5 тысячи тонн пшеницы, овса, крупы, муки, отрубей и картофеля. Помимо этого, сельскохозяйственные товары местного производства поставлялись также в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Корею.