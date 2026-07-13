За какие надписи на футболках и тату лишат свободы

Юридическая ответственность за надписи или изображения на футболках или на теле может наступить, поскольку эти изображения считаются публичными носителями информации и попадают под те же нормы, что и плакаты или баннеры. Какое наказание грозит их владельцам, выяснил эксперт vlg.aif.ru заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Тату как правонарушение.
«Вызывающий внешний вид в сочетании с нецензурной лексикой и действиями, выражающими неуважение к обществу, агрессию или оскорбления, в совокупности правоохранители оценят как мелкое хулиганство по ст.20.1 КоАП РФ — носителям грозит административный штраф или арест до 15 суток», — поясняет юрист.
Некоторые изображения или надписи на одежде или на теле однозначно и прямо нарушают нормы права, то есть само их наличие признается правонарушением.
К проблемам могут привести целый ряд надписей и рисунков на одежде, на теле или на плакатах.
Нацистская или экстремистская символика.
Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики, а также символики, сходной с ней до степени смешения, или символики экстремистских организаций подпадает под ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…»). Варианты ответственности для граждан — административный штраф до двух тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн руб. либо обязательные или исправительные работы, а то и лишение свободы до двух лет.
Символика, дискредитирующая Вооружённые силы РФ.
Надписи, символы или рисунки (принты), которые могут быть истолкованы как дискредитация использования Вооружённых сил РФ, квалифицируются по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил…»). Гражданам за это нарушение грозит штраф до 50 000 рублей.
Пропаганда наркотиков и изображения наркосодержащих растений.
Демонстрация одежды с изображением листьев конопли и других наркосодержащих растений может быть расценена как пропаганда наркотиков по ст. 6.13 КоАП РФ («Распространение информации о наркотических средствах…»). Штраф для граждан составит до 5 000 рублей. Кроме этого сотрудники правоохранительных органов вправе конфисковать футболку.
Порнографические изображения.
Публичная демонстрация любых порнографических материалов подпадает под ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов…»). Эта норма на практике мало применима к одежде — закон ориентирован на производство и распространение. При выдвижении обвинений ключевым фактором будет то, насколько изображение действительно подпадает под юридическое определение порнографии, а среди возможных вариантов ответственности — штраф до 300 000 рублей, принудительные работы до двух лет, лишение свободы сроком до двух лет.