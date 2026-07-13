За какие надписи на футболках и тату лишат свободы

Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики, а также символики, сходной с ней до степени смешения, или символики экстремистских организаций подпадает под ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…»). Варианты ответственности для граждан — административный штраф до двух тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 1 млн руб. либо обязательные или исправительные работы, а то и лишение свободы до двух лет.