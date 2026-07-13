В подмосковном округе Истра завершили ремонт региональных дорог

Специалисты «Мосавтодора» выполнили план работ по ремонту региональных трасс в муниципальном округе Истра в Московской области. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» покрытие обновили на семи участках дорог, сообщили в минтрансе региона.
«Всего в этом сезоне на региональной сети Истры обновили более 16 км дорожного покрытия — свыше 10 км отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья. Это позволило обеспечить комфортный проезд более 90 тысяч автомобилистов по округу, а также в сторону Москвы и в другие населенные пункты области», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Наиболее протяженным отремонтированным участком стал отрезок Волоколамского шоссе, соединяющий поселок Снегири и деревню Ленино. Там заменили около 8,5 км полотна. Ежедневно по этому маршруту проезжают более 40 тысяч автомобилистов. По дороге можно добраться в Москву, Красногорск и Дедовск, к железнодорожной станции Снегири, спортивному стадиону, школе и детскому саду, Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею и Вечному огню.
Новое покрытие также уложили на участке от железнодорожной станции Холщевики до Волоколамского шоссе вблизи остановки «72-й километр». Еще такие работы выполнили на улице Центральной в деревне Бужарово. Эта дорога обеспечивает транспортное сообщение с деревней Большое Ушаково. Кроме того, работы выполнили на трех подъездах к Новорижскому шоссе: от остановки «Бутырские хутора», деревень Давыдовское и Новодарьино.
На ряде участков специалисты «Мосавтодора» нанесли разметку и укрепили обочины для обеспечения комфорта и безопасности автомобилистов. В ведомстве добавили, что на муниципальной сети ремонт продолжается. Так, покрытие было обновлено на 46 участках дорог из 67 планируемых. Капитально в этом сезоне отремонтируют 6 трасс. При этом на дороге в деревне Шейно работы уже завершены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.