В подмосковном округе Истра завершили ремонт региональных дорог

«Всего в этом сезоне на региональной сети Истры обновили более 16 км дорожного покрытия — свыше 10 км отремонтировали на Волоколамском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья. Это позволило обеспечить комфортный проезд более 90 тысяч автомобилистов по округу, а также в сторону Москвы и в другие населенные пункты области», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.