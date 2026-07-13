Прохождение медицинских реабилитаций выросло на 12% в России

В России в 2025 году на 12% увеличился охват населения медицинской реабилитацией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«У нас развивается реабилитация, протезно-ортопедическая помощь. Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%», — рассказала Татьяна Голикова.
Высокотехнологичные методы лечения были применены в 1,7 млн случаев.
«Особое место занимает развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Напомню, что за прошлый год высокотехнологичные методы лечения были применены в 1,7 млн случаев», — сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Также Голикова отметила, что ежегодно интегрируются методы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в программу ОМС, тем самым увеличивая ее доступность. По словам вице-премьера, в этом году так произошло с инновационными методами трансплантации.
Также Татьяна Голикова рассказала, что по итогам первого полугодия 2026 года порядка 52 млн россиян прошли диспансеризацию. Она подчеркнула, что региональные власти продолжают проводить все мероприятия, направленные на профилактические осмотры и диспансеризацию граждан.