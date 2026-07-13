Трое животных уехали из Челябинского зоопарка в Новосибирск

Челябинский зоопарк попрощался с тремя питомцами. Сегодня в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило уехали самка северного оленя Лапландия, самец пятнистого оленя Маффин и самец рыжего кенгуру Максимус.
Переезда ждали долго: животные достигли подходящего возраста для смены места жительства. В пресс-службе Челябинского зоопарка отмечают, что расставание с каждым питомцем дается непросто.
Принимающая сторона известна своим профессионализмом, поэтому за животных не переживают. Там же живет челябинский снежный барс Серебряна. ИА «Первое областное» писало, что ее переезд нужен для того, чтобы сохранить и продолжить вид.