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Дорожники завершили ремонт трех улиц на юге Петербурга

В Петродворцовом районе обновили трехкилометровый участок Ораниенбаумского шоссе.

Источник: gov.spb.ru

В Петродворцовом и Колпинском районах Петербурга завершили дорожные работы. Общая длина обновленных участков составила более пяти километров, а площадь нового асфальтобетонного покрытия — около 90 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

— В Петродворцовом районе обновили трехкилометровый участок Ораниенбаумского шоссе (от Собственного проспекта до Морской улицы) и свыше 35 тысяч квадратных метров асфальта, — рассказали в пресс-службе комитета.

Также отремонтировали участок Ботанической улицы (от улицы Шахматова до Чичеринской улицы), где уложили 20 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В Колпинском районе привели в порядок Центральный проезд длиной 1,6 километра, заменив более 35 тысяч квадратных метров асфальта.

На всех отремонтированных участках выполнили комплекс работ: фрезерование старого асфальта, укладку нового покрытия и нанесение разметки термопластичными материалами.