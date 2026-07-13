Дорожники завершили ремонт трех улиц на юге Петербурга

В Петродворцовом и Колпинском районах Петербурга завершили дорожные работы. Общая длина обновленных участков составила более пяти километров, а площадь нового асфальтобетонного покрытия — около 90 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.