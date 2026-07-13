Пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Пять детенышей европейской лани появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Это три самца и две самки, причем один из мальчиков родился с необычной темной окраской.
Как сообщили в зоопарке, все детеныши чувствуют себя хорошо и уже начинают знакомиться с посетителями.
Кроме того, коллекцию животных пополнил котенок дальневосточного леопарда-меланиста, прибывший из Барнаульского зоопарка. Несмотря на то, что хищнику еще нет года, он уже осваивается на новом месте.
«Поначалу малыш предпочитал прятаться в домике, а сейчас освоился, стал выходить в вольер и даже пробует угрожающе шипеть и оскаливаться», — рассказал гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.
Еще одним новым жителем «Лимпопо» стал самец белолицого саки — редкого примата, обитающего в Южной Америке. В дальнейшем для него планируют привезти самку. Пока животное осваивает новый вольер в павильоне «Южная Америка», где его соседями стали бурые капуцины и паукообразные обезьяны. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гнездо с детенышами соловья обнаружили в Княгининском округе.