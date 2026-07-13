Пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Еще одним новым жителем «Лимпопо» стал самец белолицого саки — редкого примата, обитающего в Южной Америке. В дальнейшем для него планируют привезти самку. Пока животное осваивает новый вольер в павильоне «Южная Америка», где его соседями стали бурые капуцины и паукообразные обезьяны. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гнездо с детенышами соловья обнаружили в Княгининском округе.