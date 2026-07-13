Нижегородцам показали процесс второго этапа реконструкции станции аэрации

Модернизация Нижегородской станции аэрации перешла в активную стадию — речь идёт о втором этапе масштабных работ. Информацию об этом распространила пресс‑служба администрации Нижнего Новгорода.
На площадке намерены нарастить парк специальной техники. В планах подрядчиков — до завершения июля полностью разобрать металлоконструкции двух первых ёмкостных сооружений.
В рамках второй технологической очереди реконструкции уже подготовлено и передано для работ 32 объекта, сообщили в мэрии. Чтобы не допустить снижения эффективности работы станции, вывод инженерных коммуникаций из эксплуатации осуществляют поэтапно. Параллельно ведётся благоустройство территорий на тех участках, где ремонтные мероприятия уже завершены.
Напомним, что на второй этап реконструкции НСА решили выделить 20 млрд рублей. В случае корректировки цены работ стороны закрепят новые условия дополнительным соглашением к действующему договору.
Ранее качество очистки воды на НСА стали тестировать с помощью речных раков.