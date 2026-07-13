Нижегородцам показали процесс второго этапа реконструкции станции аэрации

В рамках второй технологической очереди реконструкции уже подготовлено и передано для работ 32 объекта, сообщили в мэрии. Чтобы не допустить снижения эффективности работы станции, вывод инженерных коммуникаций из эксплуатации осуществляют поэтапно. Параллельно ведётся благоустройство территорий на тех участках, где ремонтные мероприятия уже завершены.