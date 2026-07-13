Заместителя гендиректора ростовского завода 10-ГПЗ осудили за мошенничество

Дело по аналогичному обвинению владельцев предприятия Людмилы Кулешовой, ее сына, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, и его двоюродного брата Романа Волкова продолжает рассматривать Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Вместе с ними судят бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.