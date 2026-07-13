Повторное возгорание произошло на полигоне ТБО в Зернограде

Также ситуацию прокомментировала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная. Министр уточнила, что очаг горения составляет около 50 кв. метров, а общая площадь тления с задымлением достигла 150 кв. метров. Огонь разгорелся из-за ветреной и жаркой погоды.