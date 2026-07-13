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Повторное возгорание произошло на полигоне ТБО в Зернограде

Глава Зерноградского района сообщил о повторном возгорании на мусорном полигоне.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 июля зафиксировали повторное возгорание на полигоне ТБО в Зернограде. Эту информацию в социальных сетях подтвердил глава Зерноградского района Ростовской области Дмитрий Репка.

— Возгорание на площади в 50 кв. метров. Открытые очаги тушат, выполняя пересыпку грунтом и инертными материалами. Работают сотрудники МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ», задействовано пять единиц техники, — сообщил Дмитрий Репка.

Также ситуацию прокомментировала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная. Министр уточнила, что очаг горения составляет около 50 кв. метров, а общая площадь тления с задымлением достигла 150 кв. метров. Огонь разгорелся из-за ветреной и жаркой погоды.

Ранее пламя тушили после ландшафтного пожара. Пламя было ликвидировано утром 12 июля.

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