Соревнования беспилотных транспортных средств «РобоКросс-2026» состоялись в Нижнем Новгороде

Горьковский автомобильный завод и Фонд «Вольное Дело» подвели итоги соревнований автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2026». Состязания проходили с 6 по 10 июля на испытательном полигоне автозавода.
Это уже шестнадцатый «РобоКросс», он организован в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело», который основал промышленник Олег Дерипаска. В нем приняли участие студенческие команды вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Коврова, Арзамаса. Соревнования проходили на испытательном полигоне Горьковского автозавода.
В направлении «Дюна» победила команда Robolife.buggy Ульяновского государственного технического университета.
Андрей Софонов, управляющий директор Горьковского автозавода:
— Сегодня все разработки завода связаны с «цифрой»: идет автоматизация производственных и бизнес-процессов, автомобили нового поколения оснащаются цифровой системой управления, электронными сервисами, по цехам курсируют беспилотные платформы, доставляя комплектующие к рабочим местам. В проектах цифровизации участвуют молодые специалисты, которых мы готовим со школьной скамьи, начиная с приобщения к техническому творчеству в «Техноспейсах» и «Кванториумах» и затем обучая студентов на реальных задачах в «Академии ИТ», на «ТехноФестах» и «РобоКроссах». Таким образом мы даем молодежи возможность осваивать актуальные инженерные и ИТ-компетенции, чтобы они получили траекторию будущего профессионального развития еще во время учебы.