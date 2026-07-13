Соревнования беспилотных транспортных средств «РобоКросс-2026» состоялись в Нижнем Новгороде

— Сегодня все разработки завода связаны с «цифрой»: идет автоматизация производственных и бизнес-процессов, автомобили нового поколения оснащаются цифровой системой управления, электронными сервисами, по цехам курсируют беспилотные платформы, доставляя комплектующие к рабочим местам. В проектах цифровизации участвуют молодые специалисты, которых мы готовим со школьной скамьи, начиная с приобщения к техническому творчеству в «Техноспейсах» и «Кванториумах» и затем обучая студентов на реальных задачах в «Академии ИТ», на «ТехноФестах» и «РобоКроссах». Таким образом мы даем молодежи возможность осваивать актуальные инженерные и ИТ-компетенции, чтобы они получили траекторию будущего профессионального развития еще во время учебы.