В Татарстане школы не имеют права отказывать ученикам в приеме в 10-й класс

В Татарстане поступали жалобы на отказы в приёме документов в 10-й класс, хотя школы не имеют права этого делать. Об этом на брифинге по итогам ГИА заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, каждый гражданин России может продолжить обучение в 10-м классе, но есть нюанс.