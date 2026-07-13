В Татарстане школы не имеют права отказывать ученикам в приеме в 10-й класс

В Татарстане поступали жалобы на отказы в приёме документов в 10-й класс, хотя школы не имеют права этого делать. Об этом на брифинге по итогам ГИА заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, каждый гражданин России может продолжить обучение в 10-м классе, но есть нюанс.
«Есть девятиклассники, которые не смогли сдать даже базовую математику, и те, кто не хочет учиться. Таким ученикам идти в 10-й класс нецелесообразно. Но если они захотят — мы не имеем права отказать», — подчеркнул министр.
Он добавил, что для получения рабочей профессии лучше поступать в колледжи. Выпускник колледжа получает профессию и аттестат одновременно. По его мнению, выпускники педагогических колледжей котируются выше выпускников вузов.
В этом году республика участвует в эксперименте: школьники с низкой успеваемостью сдавали только русский язык и математику. Таких детей — около 3,8 тысячи. Для них предусмотрены 40 специальностей, из которых 33 — рабочие профессии.
Учебный год в Казани завершили более 181 тысячи школьников. ГИА проходят 23 тысячи девяти- и одиннадцатиклассников. Выпускница IT-лицея КФУ Лейсан Шакирова набрала на ЕГЭ 300 баллов — по 100 за русский, профильную математику и химию.