В Златоусте после урагана восстановили электричество в 405 домах

В Златоусте продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на горнозаводскую зону Челябинской области в минувшую пятницу. По данным регионального министерства ЖКХ на 14:00 13 июля 2026 года, электричество вернулось в 405 частных домов, ещё 421 дом остаётся без света. Аварийные бригады продолжают ремонтировать сети.