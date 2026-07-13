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В Златоусте после урагана восстановили электричество в 405 домах

В семи частных домах временно приостановлена подача газа — там требуется замена трубопровода.

Источник: Соцсети

В Златоусте продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на горнозаводскую зону Челябинской области в минувшую пятницу. По данным регионального министерства ЖКХ на 14:00 13 июля 2026 года, электричество вернулось в 405 частных домов, ещё 421 дом остаётся без света. Аварийные бригады продолжают ремонтировать сети.

В семи частных домах временно приостановлена подача газа — там требуется замена трубопровода. На газовые сети установлены заглушки, замену планируют завершить до 14 июля. На десяти многоэтажках уже отремонтировали кровлю, ещё на десяти крышах ремонт продолжается. В одном многоквартирном доме восстанавливают вентиляционную шахту.

В областном ведомстве отметили, что необходимые материалы имеются в полном объёме, а повреждения оцениваются как незначительные.

Ураган также повалил множество деревьев, сорвал кровлю с крыш и повредил систему водоснабжения.