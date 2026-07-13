Тамбовчанам пригрозили ответственностью за продажу мест в очередях на АЗС

Как сегодня сообщал «Ъ-Черноземье», на фоне тяжелой ситуации с топливом в Тамбовской области АО «Воронежнефтепродукт» увеличило суточный лимит поставок на АЗС «Роснефти» на 30%. Также отменены резервы на АИ-92: розничный отпуск этой марки ведется до исчерпания остатков на каждой заправке.