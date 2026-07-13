В Совфеде предупредили о последствиях продления молодежного возраста

«Согласно регулярным отчетам Международной организации труда (МОТ), главным вызовом во всем мире является безработица и уязвимость именно в категории от 15 до 29 лет — эти люди сталкиваются с максимальными барьерами при входе на рынок труда. Международный опыт доказывает нам, что целевые квоты, программы стажировок, образовательные гранты и льготная ипотека критически важны именно для недавних выпускников без опыта работы и капитала», — отметил Мурог.