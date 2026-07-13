Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

В своих мемуарах, вышедших в марте 2023 года, Нилл впервые рассказал об еще одном ребенке — внебрачном сыне Эндрю. Актер признался, что мальчик родился в конце 60-х, когда они с его матерью «сами были еще совсем детьми», поэтому ребенка отдали в приемную семью. Долгие годы отец и сын ничего друг о друге не знали и встретились лишь в 1994 году, когда Эндрю исполнилось 25 лет.