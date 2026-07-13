Отдыхающие опасаются нудистов на городских пляжах

Нудисты вновь появились на набережной Гребного канала, почти в самом центре Нижнего Новгорода. Это место любители «голого» пляжного отдыха облюбовали давно. Некоторые настолько раскрепощались на воздухе у воды, что в дело приходилось вмешиваться полиции. Сейчас нудисты довольно агрессивно конфликтуют с другими отдыхающими за место под солнцем. Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Комплексы у людей что ли?».
Набережная Гребного канала — одно из самых популярных мест для отдыха у нижегородцев. Сюда приходят целыми семьями с детьми. Летом 2026 года на пляжах Гребного канала вновь замечены нудисты. Об этом сообщает программа «Кстати».
Удивительно, но обнажённый отдых предпочитает не разбитная молодёжь, а в основном люди за 30, а то и за 40 лет, в том числе семейные пары, которые уверены, что никаких правил они не нарушают.
А вот другие отдыхающие такому соседству не рады. Они вынуждены отводить глаза, а главное, следить, чтобы любители позагорать без одежды не попались на глаза их детям. «Каждый год такое. И среди нудистов полно возрастных мужчин. Комплексы у людей что ли?» — недоумевает одна из отдыхающих.
Любители позагорать в купальниках и без них постоянно конфликтуют друг с другом. Одни предлагают голым прикрыться и не подходить к воде, откуда их могут увидеть дети. Другие отстаивают свои права за место под солнцем без одежды. Иногда дело доходит до откровенной ругани с попытками выяснить отношения на кулаках.
В этом году полиция пока в конфликты отдыхающих не вмешивалась. Хотя на нудистов на Гребном канале жаловались уже не раз. Например, их нагота смущала несовершеннолетних воспитанников местной школы гребли. Тренерам не раз приходилось делать замечания, чтобы мужчины и женщины прикрылись, когда мимо них на байдарках проплывают дети.
В 2020 году некоторые граждане на Гребном канале и вовсе настолько раскрепостились, что прямо на пляже как-то занялись публичным сексом. Тогда к делу подключилась полиция. На пляже организовали конное патрулирование, сообщало Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Антистресс-терапия в большом городе.
Нижегородцы в социальных сетях вспоминают, что нудистов видели не раз не только на Гребном канале. Голые мужчины и женщины загорали на озере ЗКПД-4 в Сормовском районе и на озёрах Щелоковского хутора. «Сделайте им уже где-то закрытый пляж, желательно с забором, и пусть там загорают», — пишет пользователь под ником Евгения А.
«Просто установите камеру на пляже и выписывайте оголяющимся штрафы», — рекомендует пользователь под ником Алексей Ф.
Но есть и те, кто призывает отстать от любителей загорать без трусов. Мол, люди ничего плохого не делают. «Городской нудизм — это, может, и не самая приличная, но антистресс-терапия от эмоционального перегруза, — сообщает в МАХ-канале “Бокал Прессека” медицинский эксперт Алексей Никонов. — Без одежды наша психика отдыхает — не нужно соответствовать дресс-коду, статусу и уровню дохода. Реальные тела без фотошопа лечат от комплексов и дисморфофобии».
Тем не менее эксперт призывает нудистов уважать границы консервативных нижегородцев, помнить о гигиене и абсолютном табу на сексуализацию.
Именно за сексуализированное поведение на городских пляжах в присутствии несовершеннолетних и можно привлечь нудистов. Эта ответственность прописана в части 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
«Но здесь очень сложно доказать, что человек имел намерения демонстрации своего обнажённого тела несовершеннолетнему. Например, он заставлял ребёнка смотреть на себя, — объясняет юрист Елена Грачёва. — Юридического статуса “нудистский пляж” в российском законодательстве нет. Это значит, что ни один пляж не может быть официально разрешён для отдыха без купальника или плавок».
Напомним, нижегородцы жаловались на обнажённую пару средних лет на пляже.