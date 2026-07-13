Голые и агрессивные. Отдыхающие опасаются нудистов на городских пляжах

Но есть и те, кто призывает отстать от любителей загорать без трусов. Мол, люди ничего плохого не делают. «Городской нудизм — это, может, и не самая приличная, но антистресс-терапия от эмоционального перегруза, — сообщает в МАХ-канале “Бокал Прессека” медицинский эксперт Алексей Никонов. — Без одежды наша психика отдыхает — не нужно соответствовать дресс-коду, статусу и уровню дохода. Реальные тела без фотошопа лечат от комплексов и дисморфофобии».