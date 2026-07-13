Артисты Воронежской филармонии получили государственные стипендии

Проект Михаила Князева «Симфония родного края» призван возродить национальную музыкальную культуру на примере творчества композитора Геннадия Ставонина, работавшего в Воронеже с 1961 года и до кончины. А Евгений Мингалев представит программу «Национальные лики России», которая через современные музыкальные формы раскроет богатство музыкальных традиций народов России.