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В Красноярском крае изменится расписание электричек восточного направления

Это связано с ремонтными работами на участке Уяр — Громадска.

Источник: Комсомольская правда

С 14 по 31 июля по вторникам и пятницам в Красноярском крае изменится расписание электричек восточного направления. В КрасЖД уточнили, что это связано с ремонтными работами на участке Уяр — Громадская.

Так, дневные и вечерние поезда от Красноярска до Уяра и Иланской и обратно будут выходить на маршруты раньше, чем обычно (отклонение от расписания составит от 43 до 52 минут). Изменения коснутся и ряда других электричек.

Уточнить расписание можно на официальном сайте «Краспригорода» или в мобильном приложении РЖД. Пассажиров просят учитывать эту информацию.