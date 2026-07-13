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«Огненный» репортаж снял волгоградский фотограф в ЦПКиО

Волгоградцы, которые вечером 12 июля отдыхали в Центральном парке, стали.

Волгоградцы, которые вечером 12 июля отдыхали в Центральном парке, стали свидетелями феерического огненного зрелища. Как сообщает ИА «Высота 102», на главной сцене парка вновь выступили артисты творческой лаборатории «Атом Шоу» — самого зажигательного в прямом и переносном смысле волгоградского коллектива.

Гостям и жителям Волгограда артисты показали настоящие чудеса владения огнем и покорения огненной стихии. А продемонстрированные трюки зачастую заставляли восторженных зрителей ахать и даже хвататься за сердце.

За трюками виртуозов проследил фотокорреспондент Геннадий Гуляев. Смотрите самые впечатляющие моменты шоу в его фоторепортаже.

Фото Геннадия Гуляева.