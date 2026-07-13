В Доме-музее Ленина в Казани обновили летнюю сцену

В ходе работ строители восстановили летнюю эстраду размером 5,5×3,5 х 2,5 метра. Специалисты сняли отслоившееся покрытие, отшкурили поверхности, провели точечный ремонт: заменили поврежденные доски и укрепили расшатавшиеся конструкции. На финальном этапе стены и потолок сцены обработали защитным антисептиком, пол покрыли износостойкой краской. Также обновили 16 скамеек в примузейном сквере.
Летняя сцена появилась в 2015 году после масштабной реконструкции, однако последние несколько лет не использовалась из-за неудовлетворительного состояния.
«Улица Ульянова-Ленина и ее окрестности — это престижный район со своей особой социальной средой, сложившейся больше века назад. Местные жители воспринимают наш музей как часть своей повседневности. Заглянуть к нам, чтобы пройтись по давно знакомым мемориальным комнатам, или отдохнуть на лавочке — для многих это непременный ритуал. Очень хорошо, что строящийся на этой территории девелопер перенимает такое трепетное отношение и старается помочь музею», — отметил заведующий Домом-музеем В. И. Ленина Марк Шишкин.
«Мы влюблены в историю этой локации. И хотим, чтобы об интересных людях, которые здесь проживали, и о памятниках архитектуры, в первую очередь деревянной, знало как можно больше горожан. Помощь дому-музею Ленина — наш вклад в сохранение и распространение богатой истории этого места», — подчеркнула генеральный директор СЗ «Заря» Анна Маршева.
Это не первый опыт сотрудничества музея и застройщика. В марте в музейном сквере появился скворечник, стилизованный под фасад утраченного исторического здания. В 2024—2025 учебном году музей стал площадкой просветительского проекта «Историческая подзарядка», в рамках которого более 320 подростков познакомились с казанским периодом жизни Ленина и историей Первой горы. Обновление инфраструктуры состоялось при партнерской поддержке застройщика ЖК «Заря».