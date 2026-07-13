В Доме-музее Ленина в Казани обновили летнюю сцену

«Улица Ульянова-Ленина и ее окрестности — это престижный район со своей особой социальной средой, сложившейся больше века назад. Местные жители воспринимают наш музей как часть своей повседневности. Заглянуть к нам, чтобы пройтись по давно знакомым мемориальным комнатам, или отдохнуть на лавочке — для многих это непременный ритуал. Очень хорошо, что строящийся на этой территории девелопер перенимает такое трепетное отношение и старается помочь музею», — отметил заведующий Домом-музеем В. И. Ленина Марк Шишкин.