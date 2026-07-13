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Нижегородский суд вынес приговор американцу за обман родственников

Под предлогом оформления документов для переезда он похитил у брата своей жены 4,27 млн рублей.

Нижегородский районный суд вынес приговор уроженцу США, которого признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В 2022 году мужчина, незаконно находившийся на территории России, под предлогом оформления документов для переезда на постоянное место жительства в США похитил у брата своей жены 4,27 млн рублей.

Кроме того, он обещал нескольким знакомым приобрести и доставить из США автомобили по более низкой цене, однако, получив деньги, обязательства не выполнил. Общая сумма ущерба по этим эпизодам превысила 2 млн рублей.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка отдала мошенникам 2,3 млн рублей, назвав пароль «Стивен Дурында».

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