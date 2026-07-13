В Перми новостройки подорожали более чем на 6%

По состоянию на июль 2026 года средняя цена за квадратный метр в пермской новостройке составила 184,3 тыс. руб. Это на 6,2% выше, чем годом ранее (173,6 тыс. руб.), подсчитали аналитики bnMAP.pro. Так, Пермь заняла седьмое место из 16 крупных городов России по стоимости квадратного метра в новой квартире.