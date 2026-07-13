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В Свердловской области для купания одобрили только один водоем

В Свердловской области разрешили купаться только в одном водоеме. Санитарно-эпидемиологическое заключение на сезон 2026 года получил пляж санатория-профилактория «Леневка» под Нижним Тагилом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что использовать водоемы для купания без такого заключения запрещено. При этом заявок от собственников и арендаторов других зон отдыха на получение таких документов не поступало.

Однако для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарные врачи следят за качеством воды на 42 водоемах. По состоянию на 10 июля почти 30% проб не прошли проверку по санитарно-химическим показателям, 37% — по микробиологическим, 2,9% — по паразитологическим. На пляжах специалисты отобрали 47 проб почвы, 15 из них оказались не соответствовали нормативам.

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