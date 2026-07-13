В Свердловской области для купания одобрили только один водоем

Однако для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарные врачи следят за качеством воды на 42 водоемах. По состоянию на 10 июля почти 30% проб не прошли проверку по санитарно-химическим показателям, 37% — по микробиологическим, 2,9% — по паразитологическим. На пляжах специалисты отобрали 47 проб почвы, 15 из них оказались не соответствовали нормативам.