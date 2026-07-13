В поселке Юрья Кировской области открылось пространство для молодежи

Долгожданное открытие обновленного молодежного пространства «Отличное место» состоялось в поселке Юрья Кировской области. Помещение оборудовали и отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Молодежное пространство оснащено современной техникой и инвентарем: закуплены компьютер, проектор, трансформируемый игровой стол, а также настольные развивающие игры. Новая площадка призвана стать главным местом притяжения активной молодежи района. Там молодые люди смогут не только интересно проводить время, но и участвовать в образовательных программах, находить единомышленников и раскрывать свой потенциал.
Ожидается, что посещать площадку будут более 2 тыс. молодых людей, проживающих на территории Юрьянского района. Напомним, что проект «Отличное место» разработан по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.