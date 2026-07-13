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В лонг-лист главной барной премии страны вошли 25 заведений Красноярска

В лонг-лист главной барной премии страны Where2Drink. Russian Bar Awards вошли 25 заведений из Красноярска.

В лонг-лист главной барной премии страны Where2Drink. Russian Bar Awards вошли 25 заведений из Красноярска.

Where2Drink. Russian Bar Awards это ежегодная премия, в которой эксперты со всей России отмечают бары и рестораны с сильными винными, пивными и коктейльными позициями.

В красноярский лонг-лист попали 0.75 Please, «Кембридж», Sibeeria, Bottle Shop, The Welcome Bar, «Папа’s beer garage», Fresco, «Радость», «Рюмка», Hello Coffee, Hello Wine, Illegal Bar, «Булгаков», «Соседка», jil, «Сплетни, любовь и танцы», Knedlik Pivni, KULA, Leps Bar, «Второе дыхание», «Тосты», «Гранд д’Мари», «Залечь на Дно в Брюгге», «Залечь на Дно в Гамбург» и Oasis social club.

Далее эксперты определят участников шорт-листа премии. В прошлом году в него вошли два красноярских заведения, Illegal Bar и бар «Радость».

(Фото: Magnific.com).