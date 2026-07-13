ФСБ напомнило нижегородцам о правилах отдыха у границы с Казахстаном

Жителям Нижегородской области, которые собираются на отдых, рыбалку или в туристическую поездку в приграничные районы Республики Калмыкия и Астраханской области, необходимо заранее ознакомиться с правилами пограничного режима и оформить пропуск для въезда в пограничную зону. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.