В Нижнем Новгороде американец получил восемь лет колонии за хищения

Судом установлено, что в 2022 году под предлогом оформления документов для выезда на постоянное место жительство в США мужчина обманул брата своей жены и завладел его деньгами в сумме около 4,3 миллиона рублей, а также под предлогом покупки автомашины и доставки ее из США в РФ по более низкой цене обманул нескольких потерпевших на сумму 2 миллиона рублей.