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В Нижнем Новгороде американец получил восемь лет колонии за хищения

В Нижнем Новгороде американец получил 8 лет колонии за хищения у родственников.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил гражданина США к восьми годам колонии за хищения денег родственников и знакомых из России, сообщает Нижегородский областной суд.

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

По данным суда, гражданин США незаконно находился на территории Российской Федерации. Он обвинялся в совершении четырех эпизодов мошенничества в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2022 году под предлогом оформления документов для выезда на постоянное место жительство в США мужчина обманул брата своей жены и завладел его деньгами в сумме около 4,3 миллиона рублей, а также под предлогом покупки автомашины и доставки ее из США в РФ по более низкой цене обманул нескольких потерпевших на сумму 2 миллиона рублей.

Подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

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