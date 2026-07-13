Спрос на вторичном авторынке в Ростовской области вырос на 15%

Одновременно у ряда моделей зафиксировано снижение средних цен. Сильнее всего подешевели LADA Kalina (10%, до 317 тыс. руб.), Ford Focus (10%, до 617 тыс. руб.) и Hyundai Sonata (10%, до 891 тыс. руб.). Снижение на 10% также показала Mazda 3 (до 764 тыс. руб.). На 9% снизились цены на Volkswagen Passat (до 731 тыс. руб.), LADA Priora (до 351 тыс. руб.), Renault Logan (до 485 тыс. руб.), Mazda 6 (до 1,2 млн руб.), Hyundai Elantra (до 996 тыс. руб.) и Daewoo Matiz (до 220 тыс. руб.).