В Прикамье 14−15 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае 14 и 15 июля, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 14 и 15 июля местами по региону пройдут очень интенсивные дожди. Количество осадков может достигать 30−50 мм за полсуток, в отдельных районах возможны ливни с интенсивностью до 30 мм в час.
На фоне уже выпавших осадков и прогнозируемых ливней на реках края ожидается резкое повышение уровней воды. Особенно это касается малых рек. Возможно формирование дождевых паводков, увеличение притока в пруды и водохранилища. На отдельных участках вода может выйти на пойму, есть риск затопления пониженных территорий за счёт склонового стока.
По оперативным данным на 13 июля, в северо-западных, западных и южных районах края уже зафиксировано переувлажнение почвы — это опасное агрометеорологическое явление. Оно негативно сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур.
В МЧС призывают жителей быть внимательными, по возможности ограничить поездки и не находиться вблизи водоёмов в период ливней.
Напомним, в Лысьвенском округе уже несколько дней ищут девушку, которую снесло мощным паводком.