Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье 14−15 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

В северо-западных, западных и южных районах края уже зафиксировано переувлажнение почвы.

Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае 14 и 15 июля, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 14 и 15 июля местами по региону пройдут очень интенсивные дожди. Количество осадков может достигать 30−50 мм за полсуток, в отдельных районах возможны ливни с интенсивностью до 30 мм в час.

На фоне уже выпавших осадков и прогнозируемых ливней на реках края ожидается резкое повышение уровней воды. Особенно это касается малых рек. Возможно формирование дождевых паводков, увеличение притока в пруды и водохранилища. На отдельных участках вода может выйти на пойму, есть риск затопления пониженных территорий за счёт склонового стока.

По оперативным данным на 13 июля, в северо-западных, западных и южных районах края уже зафиксировано переувлажнение почвы — это опасное агрометеорологическое явление. Оно негативно сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур.

В МЧС призывают жителей быть внимательными, по возможности ограничить поездки и не находиться вблизи водоёмов в период ливней.

Напомним, в Лысьвенском округе уже несколько дней ищут девушку, которую снесло мощным паводком.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше