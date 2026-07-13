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Первая волна лисичек под Багратионовском пошла на спад, а в Черняховске и Правдинске — на подъём

В эти выходные собрали не только валежник.

Источник: Клопс.ru

Во время лесного субботника, который прошёл в Багратионовском лесничестве, набрать попутно грибов почти не удалось. Похоже, что первая яркая волна лисичек в этом лесу пока спадает, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Первый субботник из цикла мероприятий по цивилизованному сбору валежника состоялся в субботу, 10 июля. «Мы не только привели в порядок участок леса, но и собрали приличный запас дров для бань, каминов и уютных вечеров», — рассказал Николай.

Традицию планируется продолжать — так же при поддержке регионального минприроды. Главный принцип — участники учатся собирать валежник с умом: не нарушая закон, а помогая экосистеме.

А вот запланированный после уборки сбор грибов разочарован: их было совсем мало, лишь кое-где «пробрызгивали» лисички.

Иная картина ждала на следующий день в Правдинском и Черняховском районах. На востоке области сезон ярко-жёлтого гриба, напротив, перешёл в активную фазу.

«Леса сейчас — сплошная акватория, — шутит Николай. — Канавы приходилось только что не переплывать, вода стояла по пояс. Корзины плавали рядом как поплавки. Но мы не сдались!».

Гриб, по выражению эксперта, «трудовой» — за полными корзинами пришлось походить и понаклоняться. Но результат есть: в ассортименте лисичка толстоногая (Cantharellus tubaeformis), основной урожай; еловый белый (Boletus edulis) — единично, но встречается; а также дубовик крапчатый и классические подберёзовики.

«Мастер-класс» по сбору валежника сперва был назначен на первые июньские выходные, но состоялся только через месяц.

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