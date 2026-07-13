Россельхознадзор не допустил ввоз в Нижегородскую область зараженных партий картофеля и томатов

792 партии подкарантинной продукции импортного происхождения общим весом более 10 тысяч т проконтролировано Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия на территории Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.