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Россельхознадзор не допустил ввоз в Нижегородскую область зараженных партий картофеля и томатов

Россельхознадзором проконтролировано более 10 тысяч тонн подкарантинной импортной продукции в Нижегородской области.

Источник: Время

792 партии подкарантинной продукции импортного происхождения общим весом более 10 тысяч т проконтролировано Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия на территории Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Не допущен ввоз 18,3 т картофеля происхождением из Азербайджана, поражённого бурой гнилью, а также 20 т томатов происхождением из Узбекистана, поражённых вирусом коричневой морщинистости плодов. Эти партии уничтожены.

Партия пекинской капусты весом 20 т происхождением из Казахстана, поражённой западным цветочным трипсом, подвергнута обеззараживанию.

«Контроль за импортом продукции осуществляется в рамках обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения опасных вредителей и заболеваний растений», — говорится в сообщении.