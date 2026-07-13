Россельхознадзор не допустил ввоз в Нижегородскую область зараженных партий картофеля и томатов

792 партии подкарантинной продукции импортного происхождения общим весом более 10 тысяч т проконтролировано Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия на территории Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Не допущен ввоз 18,3 т картофеля происхождением из Азербайджана, поражённого бурой гнилью, а также 20 т томатов происхождением из Узбекистана, поражённых вирусом коричневой морщинистости плодов. Эти партии уничтожены.
Партия пекинской капусты весом 20 т происхождением из Казахстана, поражённой западным цветочным трипсом, подвергнута обеззараживанию.
«Контроль за импортом продукции осуществляется в рамках обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения опасных вредителей и заболеваний растений», — говорится в сообщении.