Ученые доказали, что мозг людей и рыб работает по одному принципу

Международный коллектив ученых установил, что мозг рыб и человека функционирует на основе одного и того же древнего принципа обработки информации. Как сообщается в журнале Science, исследователи изучали механизмы работы мозга позвоночных при обработке сигналов от органов чувств.
В ходе эксперимента ученые наблюдали за активностью переднего мозга молодых рыбок данио-рерио. Животных помещали под микроскоп и поочередно подвергали воздействию вспышек света и легких вибраций воды.
Было выявлено, что у рыб, как и у людей, мозг первоначально обрабатывает сигналы от разных органов чувств раздельно, после чего постепенно объединяет их в единое восприятие окружающей среды. Различие заключается в том, какие анатомические структуры задействованы в этом процессе: у млекопитающих ключевую роль играет таламус, тогда как у рыб — прегломерулярный комплекс. При этом обе структуры выполняют практически идентичную функцию.
Исследователи также обнаружили особые нейроны, которые активировались исключительно при одновременном поступлении двух сигналов, например, света и вибрации. На отдельные стимулы данные клетки почти не реагировали. По мнению ученых, такие нейроны позволяют мозгу связывать разные ощущения, относя их к одному событию, в частности, вспышку молнии и раскат грома.
Кроме того, была выявлена иерархия обработки информации: в задних отделах переднего мозга расположены клетки, реагирующие на отдельные сигналы, а ближе к передней части — нейроны, объединяющие данные от различных органов чувств.
Авторы исследования полагают, что полученные данные свидетельствуют о существовании древнего эволюционного принципа организации мозга позвоночных. Несмотря на то, что рыбы и люди пошли разными путями развития, их нервная система строит восприятие мира по одному алгоритму: сначала разделяет сенсорную информацию, а затем собирает её в целостную картину.