Ученые доказали, что мозг людей и рыб работает по одному принципу

Было выявлено, что у рыб, как и у людей, мозг первоначально обрабатывает сигналы от разных органов чувств раздельно, после чего постепенно объединяет их в единое восприятие окружающей среды. Различие заключается в том, какие анатомические структуры задействованы в этом процессе: у млекопитающих ключевую роль играет таламус, тогда как у рыб — прегломерулярный комплекс. При этом обе структуры выполняют практически идентичную функцию.