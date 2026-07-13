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Минчанка выполнила все указания преступников из-за фамилии своего лечащего врача

Жительница Минска оказалась в афере с другими потерпевшими из-за фамилии своего лечащего врача.

Источник: Комсомольская правда

Минчанке потеряла все свои сбережения из-за аферы, когда ей назвали фамилию ее лечащего врача. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Жертвой мошенников стала 89-летняя минчанка. Сначала пенсионерке позвонили, чтобы будто бы оформить электронную медкарту и назвали фамилию ее лечащего врача. Женщину попросили продиктовать паспортные данные, и она все сделала. Почти сразу ей перезвонили уже будто бы правоохранители, заявившие, что она стала жертвой обмана. Ее убедили сотрудничать с органами, чтобы избежать уголовного преследования.

Также звонившие сказали, что все деньги, что есть у пенсионерки, ей нужно «задекларировать». А именно: переписать номера купюр и передать их для проверки в банк.

Минчанка выполнила все указания аферистов и передала около 10 тысяч белорусских рублей приехавшему курьеру. К слову, курьером оказалась 66-летняя жительница Минской области. Вторая минчанка тоже была убеждена, что участвует в спецоперации и перед этим забрала деньги еще у трех потерпевших.

Возбуждено уголовное дело.

Кстати, ранее милиция назвала белорусам четыре легких способа раскрыть мошенника.