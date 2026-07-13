Минчанка выполнила все указания преступников из-за фамилии своего лечащего врача

Жертвой мошенников стала 89-летняя минчанка. Сначала пенсионерке позвонили, чтобы будто бы оформить электронную медкарту и назвали фамилию ее лечащего врача. Женщину попросили продиктовать паспортные данные, и она все сделала. Почти сразу ей перезвонили уже будто бы правоохранители, заявившие, что она стала жертвой обмана. Ее убедили сотрудничать с органами, чтобы избежать уголовного преследования.