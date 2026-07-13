Современная музыка, романс и сёрф-рок: 6 бесплатных мероприятий в Калининграде для меломанов и не только

Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по району Нижнего пруда. Участники узнают об истории улиц Пролетарской и Сергеева — с начала XX века до наших дней. В программе — загадочные сады, университетская библиотека, современные гостиницы, легендарные кафе и другие интересные объекты.