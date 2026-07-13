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В Пушкинском районе Петербурга откроют детскую поликлинику на 200 посещений

В здании разместятся травмпункт и ключевые лечебные отделения.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик детской поликлиники в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, сообщили в комитете.

Строительство медучреждения на Школьной улице соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В здании разместятся травматологический пункт и ключевые лечебные отделения: неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации, а также педиатрическое и консультативно‑диагностическое.

Кроме того, в новой поликлинике обустроят вестибюльную группу, административные, технические и вспомогательные помещения. Прилегающую территорию комплексно благоустроят: проведут озеленение, высадят кустарники, цветники, сделают парковки и зоны отдыха. Также предусмотрены навесы для санок, колясок и велосипедов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.