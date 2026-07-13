В Красноярске масштабно отметят 150-летие Святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)

Также отметят юбилей выдающегося священнослужителя и в Красноярске. Во время гонений на церковь он отбывал здесь ссылки в Енисейске, Туруханске. Во время Великой Отечественной войны он оперировал раненых бойцов. С 1942 по 1944 год управлял восстановленной Красноярской (Енисейской) епархией, добился открытия храма Николая Чудотворца в Красноярске.