В ОП поддержали идею увеличения возраста молодежи

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет, поскольку современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность.
«Если еще 100−200 лет назад 40-летний человек считался уже пожилым, то сегодня это возраст молодого человека, который уделяет внимание своему здоровью, физическому и психологическому состоянию», — сказал Гриб.
Он также считает, что увеличение возраста молодежи может стать дополнительным стимулом к поддержке физической формы и будет иметь положительный психологический эффект. Помимо этого, Гриб предложил увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение.
«Безусловно, должны быть, конечно, и льготы для тех людей, для молодежи, кто поддерживает здоровье. Вплоть до увлечения налоговых вычетов на санаторно-курортное лечение или на фитнес-клубы», — добавил замсекретаря ОП РФ.