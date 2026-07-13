5 долгожителей поступили в Красноярскую краевую больницу за полгода

В приемное отделение Красноярской краевой клинической больницы с начала 2026 года поступило 5 пациентов, возраст которых превышает сто лет. Медки отмечают, что все долгожители поражают бодростью духа и позитивными отношением к миру, находятся в ясном уме. Пациенты поступали в больницу по экстренным показаниям, вовремя получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны в стабильном состоянии. Заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи КККБ Андрей Газенкампф рассказал Gornovosti.ru, что людям в таком почтенном возрасте всегда уделяется особое внимание. Их принимают вне очереди, дорожа каждой минутой. Безусловно, эта категория пациентов, независимо от того, с чем они к нам обращаются, требует особого внимания. Независимо от исходного состояния и стабильности жалоб, эти пациенты идут вне очереди, особым потоком. В силу возраста каждая минута для них имеет другую ценность, — говорит Андрей Газенкампф. Он также отмечает, что важнейшей составляющей выздоровления долгожителей становится душевное сопровождение со стороны медперсонала. Врачи и медсестры всегда помнят об этом.