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В Ремонтном создают модельную библиотеку

Ремонтненская межпоселенческая центральная библиотека выиграла конкурсный отбор в рамках нацпроекта «Семья». Теперь здесь появится библиотека нового поколения, сообщает газета «Рассвет».

Источник: "Российская газета"

Ремонтненская межпоселенческая центральная библиотека выиграла конкурсный отбор в рамках нацпроекта «Семья». Теперь здесь появится библиотека нового поколения, сообщает газета «Рассвет».

Пространство библиотеки решено кардинально переосмыслить. Сохранятся абонемент и читальный зал, но служебные помещения станут удобнее, а главное — появится четкое зонирование для разных посетителей. В основе дизайн-проекта — палитра районной геральдики: желтый и красный цвета. Ключевым символом интерьера станет тюльпан, напоминающий о степной природе этих мест.

В обновленной библиотеке появятся площадки для мастер-классов, презентаций с мультимедиа, тихие зоны для чтения и цифровые станции для молодежи. Один из аутентичных элементов старого интерьера сохранят в качестве сюрприза к открытию.

Заведующая МЦБ Анастасия Акаева поделилась, что цель преобразований — показать людям: библиотека — это не только книжные стеллажи, но и место для досуга, общения и получения знаний, куда хочется возвращаться.

Ремонтненский район вошел в число территорий, где создаются современные библиотечные пространства. Глобальное обновление поддерживается на региональном уровне.

Как отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева на форуме модельных библиотек Юга России, интерес жителей к библиотекам стабильно растет. В этом году на Дону откроется 50-я модельная библиотека, 26 из них созданы по нацпроектам «Культура» и «Семья». За последние три года число пользователей увеличилось на 22%, посещений — на 23%, а удаленных читателей — на 53%.