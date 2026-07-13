В Ремонтном создают модельную библиотеку

Как отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева на форуме модельных библиотек Юга России, интерес жителей к библиотекам стабильно растет. В этом году на Дону откроется 50-я модельная библиотека, 26 из них созданы по нацпроектам «Культура» и «Семья». За последние три года число пользователей увеличилось на 22%, посещений — на 23%, а удаленных читателей — на 53%.