В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с лжеюристами

По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за юристов или сотрудников миграционных подразделений МВД. Они размещают рекламу в интернете и мессенджерах и обещают быстро снять запрет на въезд, а также решить проблемы с миграционным статусом. В МВД подчеркнули, что такие предложения являются мошенничеством. Решение о запрете на въезд в Россию и его отмене могут принимать только уполномоченные государственные органы.