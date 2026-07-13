В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с лжеюристами

Мошенники стали чаще обманывать иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за юристов или сотрудников миграционных подразделений МВД. Они размещают рекламу в интернете и мессенджерах и обещают быстро снять запрет на въезд, а также решить проблемы с миграционным статусом. В МВД подчеркнули, что такие предложения являются мошенничеством. Решение о запрете на въезд в Россию и его отмене могут принимать только уполномоченные государственные органы.
«Легальный юрист никогда не дает стопроцентных гарантий по вопросам, решение по которым принимает государственный орган. Если в объявлении звучит “100% снятие запрета”, “оформим за 1 день”, “работаем напрямую с МВД России”, перед вами мошенник», — пояснили в миграционной службе МВД России.
В ведомстве также напомнили, что посредники не могут ускорить государственные процедуры через «внутренние каналы». Признаками обмана могут быть агрессивная реклама, давление на эмоции, требование предоплаты без договора и работа только онлайн без офиса и личной встречи.
Иностранцев призвали быть внимательными и не переводить деньги тем, кто обещает гарантированно решить вопрос с запретом на въезд.