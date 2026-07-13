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Защитить газовую инфраструктуру к зиме предложил депутат Госдумы

Депутат Миронов предложил укрепить ТЭЦ и газораспределительные станции.

Источник: Комсомольская правда

Председатель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в беседе с RTVI сообщил, что обратится к кабмину с требованием подготовить газовое хозяйство и систему теплоснабжения к отопительному периоду.

По словам политика, чем хуже дела у противника на фронте, тем ожесточеннее удары по российской инфраструктуре в тылу. При этом большинство нефтеперерабатывающих заводов оказались не готовы к атакам беспилотников. А впереди зима.

Миронов считает, что до наступления холодов необходимо защитить газотранспортную инфраструктуру, особенно газораспределительные станции и крупные ТЭЦ. Укреплять объекты можно оперативно и без колоссальных затрат.

По его мнению, начинать работы нужно уже сейчас. Хорошо зарекомендовали себя габионы (камни в металлической сетке) и биг-бэги с песком или грунтом. Все необходимые решения уже есть у российских инженеров и бизнеса.

В ближайшее время «Справедливая Россия» направит вице-премьеру Александру Новаку письмо. В нем — предложение обеспечить пассивной защитой все критически важные объекты газовой и отопительной систем.

Ранее Новак заявил, что дефицит топлива на рынке связан с повреждением НПЗ из-за атак. Власти уже принимают меры для повышения безопасности заводов.

Президент Владимир Путин назвал атаки на ТЭК попыткой создать нервозность в обществе. Однако задача невыполнима, а запас прочности энергосистемы страны — «один из самых высоких в мире».

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