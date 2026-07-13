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Риски переедания ягод перечислил гастроэнтеролог

Белоусов: для здорового взрослого безопасная норма — 150−300 граммов ягод в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Избыток ягод из-за большого количества клетчатки и сахаров может вызвать вздутие живота, газообразование и боли, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Одна из самых частых проблем — вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему», — сказал Белоусов «Газете.Ru».

По словам врача, для здорового взрослого безопасная норма — 150−300 граммов ягод в день. Очень сладкие ягоды, такие как виноград и черешня, могут вызвать резкий подъем сахара в крови, поэтому людям с диабетом или инсулинорезистентностью порцию лучше согласовывать с врачом, отметил Белоусов. Кроме того, у некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания и отеки, добавил специалист.