Сызранскую больницу оснастили вторым МРТ

«Потребность в такого вида диагностике в городе стабильно высока. Только за прошлый год на старом аппарате выполнено 3020 исследований, с января по июнь 2026 г. — уже 1788. На новом аппарате запланировано порядка 1500 исследований до конца текущего года, — уточнил Вячеслав Федорищев. -Приобретение и установка МРТ осуществлены в рамках региональной госпрограммы “Развитие здравоохранения в Самарской области”.