Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербия обеспечила почти 90% импорта свежих ягод в Калининградскую область

Всего в регион поставили более 1,5 тонн продукции.

Источник: Клопс.ru

С начала 2026 года в Калининградскую область ввезли 1,56 тысячи тонн свежих ягод из разных стран. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает управление Россельхознадзора по Калининградской области.

Большая часть поставок пришлась на Сербию. Из этой страны в регион завезли 467 тонн клубники, 795 тонн черешни и 128 тонн вишни. Кроме того, поступили небольшие партии ежевики — 0,9 тонны и малины — 0,4 тонны. Таким образом, на Сербию пришлось около 89% всего импорта свежих ягод.

Из Турции в Калининградскую область доставили 46 тонн черешни и 35 тонн клубники. Также специалисты Россельхознадзора проверили 91 тонну голубики, поступившей из Аргентины, Марокко, Сербии, Турции, Перу и Чили.

В Калининградскую область с начала года доставили 228 тонн пряностей и специй.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше