В Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения закроют подземный переход

Подземный переход на Университетском переулке в Ростове закроют с 25 июля из‑за угрозы обрушения. Ограничения для пешеходов будут действовать до особого распоряжения, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Состояние перехода признано аварийным: горожане неоднократно отмечали, что с потолка осыпается штукатурка, а освещение работает нестабильно. Кроме того, объект регулярно страдает от действий вандалов — в прошлом году элементы освещения срывали более трёх раз, стены покрывали надписями.
В связи с этим принято решение закрыть переход для проведения капитального ремонта. При этом альтернативного подземного перехода через улицу Большую Садовую не предусмотрено: сейчас жителям и гостям города приходится пересекать проезжую часть в районе Музыкального театра.