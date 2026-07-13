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В Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения закроют подземный переход

Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Подземный переход на Университетском переулке в Ростове закроют с 25 июля из‑за угрозы обрушения. Ограничения для пешеходов будут действовать до особого распоряжения, сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Состояние перехода признано аварийным: горожане неоднократно отмечали, что с потолка осыпается штукатурка, а освещение работает нестабильно. Кроме того, объект регулярно страдает от действий вандалов — в прошлом году элементы освещения срывали более трёх раз, стены покрывали надписями.

В связи с этим принято решение закрыть переход для проведения капитального ремонта. При этом альтернативного подземного перехода через улицу Большую Садовую не предусмотрено: сейчас жителям и гостям города приходится пересекать проезжую часть в районе Музыкального театра.